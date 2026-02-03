Reforma Laboral: Bullrich reactiva la negociación con los bloques dialoguistas para destrabar la sesión en el Senado La jefa del bloque oficialista se reúne este martes a las 15 con la oposición aliada. El eje de la discusión pasa por el impacto fiscal que tendrá la baja de Ganancias en las provincias y los detalles del fondo de cese laboral.

Con el calendario apretando y el objetivo de sesionar a mediados de mes, el oficialismo vuelve a mover sus fichas en la Cámara Alta. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezará este martes una cumbre clave con los presidentes de los bloques dialoguistas para terminar de pulir el dictamen de la Reforma Laboral.

La cita está agendada para las 15:00 en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Se trata del segundo encuentro de este tipo —tras el realizado la semana pasada— y busca consolidar el número mágico de votos para llevar el proyecto al recinto, con una fecha tentativa marcada en rojo para el 11 o 12 de febrero.

La “billetera” provincial en juego

El nudo principal de la negociación es económico. Los senadores que responden a los gobernadores aliados han puesto el grito en el cielo por el capítulo impositivo del proyecto, específicamente la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Al ser un tributo coparticipable, la rebaja implica un recorte directo en los fondos que reciben las provincias.

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, negocia compensaciones con los mandatarios provinciales, Bullrich intentará contener a los legisladores para que el reclamo no haga naufragar la ley.

Indemnizaciones y PyMEs

El otro punto de fricción es el Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSES. Los bloques dialoguistas (UCR, Provincias Unidas y partidos provinciales) ya adelantaron su intención de limitar este esquema, proponiendo que se aplique, en principio, solo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y no a las grandes compañías.

El “poroteo” de votos

En el oficialismo hay optimismo. Tras el primer acercamiento, Bullrich aseguró haber reunido “44 voluntades” para avanzar, aunque reconoció que se están “trabajando los detalles”.

A la mesa de negociación de hoy se espera que se sume el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, quien estuvo ausente la semana pasada. También participarán referentes como Eduardo Vischi (UCR), Carlos “Camau” Espínola, y senadores de bloques provinciales como Carlos Arce y Beatriz Ávila. La Libertad Avanza busca cerrar filas y evitar sorpresas en el recinto.