Alejandra Monteoliva: “La doctrina Bullrich sigue más vigente que nunca” La nueva ministra de Seguridad resaltó la gestión de la actual senadora y adelantó que seguirá sus pasos.

La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la continuidad del rumbo que la ahora senadora nacional Patricia Bullrich aplicó en la cartera. “La «Doctrina Bullrich» sigue más vigente que nunca y está garantizada la continuidad. Trabajábamos juntas en todas estas definiciones estratégicas y tácticas”, dijo sobre el desempeño de su compañera y el futuro de la gestión del ministerio.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, ratificó que “los equipos se mantienen” y aclaró que los cambios fueron mínimos, dados por funcionarios del ministerio que se fueron al Senado con Bullrich: “Tenemos una gimnasia operativa sincronizada y es un gran valor”.

Monteoliva, que fue la secretaria de Seguridad durante la última administración de Bullrich, indicó que no “hubo el más mínimo traumatismo en la transición porque fue una continuidad” y siguió: “En estos dos años de gestión hicimos el andamiaje institucional”.

“Tuvimos un marco jurídico con todos los instrumentos para poder fortalecer y consolidar el trabajo, que en estos próximos dos años hay que seguir consolidando con fuertes desafíos en las fronteras, en la Hidrovía y el corredor bioceánico como prioridades estratégicas de la gestión”, dijo.

Más adelante, la ministra habló de su experiencia en Colombia. “Viví 19 años, donde el secuestro era moneda corriente. En los años donde yo viví allí, se registraron 80 mil secuestros. Tuve muchísimos encontronazos por situaciones que son parte del trabajo que se hacía. Nunca fui una funcionaria de escritorio”, contó y agregó: “Hoy los desafíos contra el crimen organizado son más complejos que hace 10 o 20 años. La dinámica de las organizaciones criminales cambió, el contexto se complejizó, y los desafíos de las fuerzas policiales es distinto”.