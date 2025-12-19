Presupuesto 2026: el Gobierno consiguió dictamen en el Senado sin cambios El despacho de mayoría reunió 11 firmas y mantiene el texto aprobado en Diputados. El oficialismo admite que deberá negociar modificaciones tras la caída de artículos clave y no descarta un eventual veto

En el cierre de una semana intensa en el Congreso, el oficialismo consiguió este viernes el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. El despacho reunió 11 firmas sobre 17 y reproduce sin cambios el texto aprobado en la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves. La intención de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto el próximo 26 de diciembre.

Tal como confirmó el presidente de la comisión, Ezequiel Atauche, el dictamen replica la media sanción, que dejó afuera el Capítulo XI tras una derrota del oficialismo en la votación en particular. Ese capítulo incluía, entre otros puntos, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Con ese escenario, al Gobierno le queda por delante una semana de negociaciones para intentar introducir cambios antes de la sesión. Luego de que trascendiera el malestar en Casa Rosada por la caída de ese capítulo -considerado central para el equilibrio fiscal-, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Ejecutivo trabajará para “corregir ese articulado”.

Si el oficialismo lograra acordar modificaciones con bloques aliados, el proyecto debería volver a Diputados para su sanción definitiva, en una eventual sesión durante los últimos días hábiles del año. En paralelo, en el Ejecutivo no descartan un eventual veto, una posibilidad que ya generó fuertes críticas desde la oposición. El argumento oficial es que, de aplicarse esas leyes, “las cuentas no cerrarían” en 2026.

MIRA TAMBIÉN Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la operación de apendicitis

Desde la asunción de Javier Milei, el país funciona con el Presupuesto 2023 prorrogado. En el debate en Diputados, LLA había incorporado el polémico artículo 75 para derogar dos leyes que ya habían sido aprobadas, vetadas e insistidas por el Congreso con mayoría de dos tercios. Sin el respaldo de aliados habituales ni de representantes de algunos gobernadores, ese capítulo se cayó y arrastró otros puntos, como el recorte al régimen de zonas frías y la eliminación de la actualización de las asignaciones familiares por movilidad.

Este viernes, la comisión recibió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso durante tres horas en el Salón Azul junto a otros funcionarios. El funcionario sostuvo que el texto aprobado “en esencia no es diferente” al proyecto original del Ejecutivo y respondió consultas sobre obra pública y fondos para provincias con cajas previsionales no transferidas.

Guberman también defendió el artículo 30 -aprobado en Diputados- que deroga normas vinculadas al financiamiento de educación, ciencia y defensa. En ese tramo, el senador Eduardo “Wado” de Pedro recordó que el presidente Milei había prometido partidas suficientes para garantizar el funcionamiento del sistema educativo y universitario y preguntó por qué ahora se proponía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.

MIRA TAMBIÉN El Banco Mundial aprobó un crédito de USD 300 millones para financiar los subsidios al gas en Argentina

El secretario de Hacienda calificó de “incómodos” los cuestionamientos de Unión por la Patria y aseguró que el presupuesto en educación “aumenta 7,8% en términos reales”, al tiempo que consideró que la discusión tiene “un componente político”. De Pedro le respondió que, desde la asunción de Milei, la caída real es del 45% y preguntó si el dictamen volvería a incluir los artículos rechazados en Diputados.

La respuesta llegó de Atauche: “Se ha firmado el mismo dictamen que vino de la Cámara de Diputados”. El senador oficialista celebró el despacho y sostuvo que la sanción del Presupuesto será “un avance muy importante para afianzar el rumbo económico”, tras agradecer al Presidente y a integrantes del Gabinete.

Hacia el final de la exposición, Guberman adelantó lineamientos de una futura reforma tributaria, aún no presentada. “Queremos avanzar en la eliminación de todos los gastos tributarios. Estamos convencidos de que todos deben pagar los mismos impuestos por el mismo nivel de ingreso o renta”, afirmó.