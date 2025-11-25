Patricia Bullrich presentó la nueva fuerza para “administrar las migraciones” La ministra de Seguridad, que estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo, inauguró la Agencia Nacional de Migraciones y detalló que de la nueva fuerza participarán "todas las provincias"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este martes la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional de Migraciones para “administrar las migraciones” de manera “integral”.

Bullrich detalló que de la nueva fuerza participarán “todas las provincias, con una mirada federal”, y ponderó la mudanza de esa fuerza del Ministerio del Interior al de Seguridad.

La funcionaria estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo a partir del 10 de diciembre.

Según anticiparon, la Policía Migratoria estará integrada por efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno denunció a una financiera ligada al Chiqui Tapia por lavado de dinero y evasión

Bullrich destacó que la nueva fuerza permitirá desarrollar una “mejor tarea” porque será un organismo “desconcentrado”.

Desde la administración nacional, explicaron que esta decisión se debe a que “hace falta profesionalizar Migraciones”, aseguraron fuentes oficiales consultadas por Noticias Argentinas.

Los mismos voceros señalaron que “está la decisión política” de crear esta nueva unidad para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando, y para eso se está trabajando en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”.

“Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad”, enfatizaron. A partir del 10 de diciembre, la nueva titular de la cartera será Alejandra Monteoliva, cuando la actual ministra Patricia Bullrich asuma su banca en el Senado.

“Lo lógico es que Migraciones controle los pasos sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones”, agregaron desde el Gobierno.

En el marco de las modificaciones que está estableciendo la gestión libertaria, meses atrás, el presidente Javier Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un acto junto a Bullrich, una suerte de FBI estadounidense.