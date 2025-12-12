Allanaron una mega estancia en Pilar que adjudican a “Chiqui” Tapia y al tesorero de la AFA El operativo de la Justicia y la Policía Federal abarca una propiedad de 10 hectáreas ligada a la empresa Real Central SRL. También se allana un complejo de cocheras donde estarían guardados 59 autos de lujo.

La Justicia ordenó el allanamiento de una mega estancia de 10 hectáreas ubicada en Pilar, una propiedad que ha sido atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino. El operativo, a cargo de la Policía Federal, también se extiende a un complejo de cocheras donde, presuntamente, se encuentran guardados 59 autos de lujo a nombre de la empresa vinculada, Real Central SRL.

El procedimiento judicial se basa en una denuncia presentada por el equipo de Elisa Carrió. Según la presentación, la empresa Real Central SRL habría adquirido una propiedad de grandes dimensiones en la localidad de Villa Rosa, compuesta por dos lotes que suman 105.308,80 m2. La firma está integrada por los socios Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

La propiedad, de algo más de diez hectáreas, corresponde a “una quinta de grandes dimensiones donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”.