Realizan allanamientos en la sede de la AFA, Ezeiza y al menos 13 clubes Son unos 35 operativos ordenados por el juez Luis Armella en la causa conocida como Sur Finanzas, una empresa a la que se vincula con el presidente de la AFA y a la que se investiga por presunto lavado de dinero. Incluyen instalaciones de Racing, Independiente, San Lorenzo, Morón, Los Andes, Barracas Central y Acassuso, entre otros.

La justicia federal ordenó este martes a la mañana una serie de 35 allanamientos que incluyen la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el predio de Ezeiza y las instalaciones de varios clubes del ascenso y primera división, en el marco de la investigación de la causa conocida como Sur Finanzas, una financiera a la que se vincula con Claudio Tapia, el presidente de la casa madre del fútbol.

Los operativos fueron ordenados este martes por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y se dan en simultáneo en al menos 13 clubes del fútbol argentino, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de la Liga Profesional y el edificio de la AFA en calle Viamonte al 1300, en la Ciudad de Buenos Aires.

También se realizaron en Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense.

Por su parte, la fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero. Los investigadores sospechan que Sur Finanzas prestaba dinero a los clubes y les cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing.

MIRA TAMBIÉN Racing golpeó en el momento justo, eliminó a Boca y jugará la final

Según indicaron medios como TN y Clarín, buscan documentación ligada a la financiera que está bajo la lupa de la Justicia por préstamos millonarios, denuncias de lavado y sospechas de coimas. La investigación inició con una denuncia de la Dirección General Impositiva (Arca).

La DGI detectó que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”.

Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de primera y del ascenso.