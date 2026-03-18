ANSES confirmó el aumento de abril: de cuánto será la jubilación mínima y qué pasará con el bono El Gobierno aplicará un incremento del 2,9% en los haberes de acuerdo al último dato de inflación. Además, fuentes oficiales adelantaron que se mantendrá el refuerzo extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para aplicar una nueva actualización en los haberes de jubilados y pensionados de cara al mes de abril de 2026. Si bien el organismo aún no emitió el comunicado oficial, ya están definidos los porcentajes de aumento y el futuro del bono extraordinario.

El Gobierno ratificará la continuidad del esquema de movilidad vigente, el cual ajusta los ingresos mensualmente con un rezago de dos meses. De esta forma, el incremento de abril estará atado a la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%.

¿En cuánto queda la jubilación mínima y el bono?

La gran duda de los beneficiarios mes a mes es qué sucederá con el refuerzo económico. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno tomó la decisión de mantener el bono de $70.000 durante abril, consolidándolo como una herramienta clave para sostener el poder adquisitivo frente a una inflación que acumuló un 5,9% en el primer bimestre del año.

Con la aplicación del 2,9% de aumento, el esquema de cobro para el cuarto mes del año quedará conformado de la siguiente manera:

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Haber mínimo sin bono: Pasará a ser de $380.319,31 .

Pasará a ser de . Bono extraordinario: Se mantiene fijo en $70.000 .

Se mantiene fijo en . Total a cobrar: Ningún jubilado de la mínima percibirá menos de $450.319,31 de bolsillo.

Cabe destacar que el incremento del 2,9% impactará sobre el total de las prestaciones que paga el organismo previsional, abarcando también a quienes cobran por encima de la mínima, aunque el bono de $70.000 continuará destinado exclusivamente a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema.