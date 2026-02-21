El cronograma de cobro de marzo para jubilados y pensionados ya fue oficializado por la ANSES y llega con una suba automática en los haberes. El incremento es del 2,9%, porcentaje que surge del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para el mes de enero.
El ajuste se aplica de manera directa sobre los montos de febrero y no requiere realizar ningún trámite. El aumento impacta tanto en las jubilaciones y pensiones contributivas como en las Pensiones No Contributivas (PNC).
Además, quienes perciben la jubilación mínima continúan cobrando el bono previsional vigente, mientras que los haberes superiores reciben el refuerzo de forma proporcional, según los topes establecidos por el organismo.
Aumento para jubilados en marzo: cómo se aplica
Con el actual esquema de movilidad, los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación de dos meses atrás. En este caso, el 2,9% corresponde al IPC de enero, por lo que ya se liquida junto con el pago mensual.
Esto significa que:
- El aumento ya viene incluido en el haber de marzo
- Se cobra en la misma fecha del calendario habitual
- No es necesario hacer gestiones adicionales
Calendario de pago de Pensiones No Contributivas (PNC)
Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Jubilados con haberes mínimos: cuándo cobran en marzo 2026
- DNI terminado en 0: 9 de marzo
- DNI terminado en 1: 10 de marzo
- DNI terminado en 2: 11 de marzo
- DNI terminado en 3: 12 de marzo
- DNI terminado en 4: 13 de marzo
- DNI terminado en 5: 16 de marzo
- DNI terminado en 6: 17 de marzo
- DNI terminado en 7: 18 de marzo
- DNI terminado en 8: 19 de marzo
- DNI terminado en 9: 20 de marzo
En este grupo se acredita el haber con aumento más el bono previsional completo, que continúa siendo clave para reforzar los ingresos de quienes cobran la mínima.
Jubilados con haberes superiores a la mínima: calendario completo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
En estos casos, el bono se paga de forma proporcional, de acuerdo con el monto del haber.
Bono para jubilados: cómo se paga en marzo
El refuerzo previsional continúa vigente y se liquida automáticamente junto con el haber mensual.
- Jubilación mínima: bono completo
- Haberes superiores: bono proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES
No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite para cobrarlo.
