Ante Javier Milei, el papa León XIV reclamó cuidar la democracia, poner límites al poder y “convivir en las diferencias” En su primer discurso oficial en la Argentina, el Sumo Pontífice pidió que la economía esté "al servicio de la persona". Además, exigió fortalecer la educación, lamentó el éxodo de los jóvenes, llamó a defender la vida y le dedicó unas emotivas palabras al papa Francisco.

En lo que fue su primer gran mensaje en la Argentina, el papa León XIV brindó este domingo un contundente discurso en el Palacio Libertad, donde llamó a defender la democracia, fortalecer el cuidado de los sectores más vulnerables y encontrar la unidad nacional. Las palabras del Sumo Pontífice fueron seguidas con suma atención a escasos metros por el presidente Javier Milei, su Gabinete, gobernadores, legisladores y referentes de distintos espacios políticos.

“Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias”, subrayó el obispo de Roma frente al nutrido auditorio institucional. En esa línea, el Santo Padre destacó “cuánto puede crecer un pueblo cuando las diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”, en un claro mensaje dirigido a la dirigencia nacional.

Uno de los tramos más resonantes de su alocución estuvo centrado en el ejercicio de la política y el manejo del Estado. “Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, enfatizó León XIV ante la atenta mirada del jefe de Estado y los funcionarios presentes.

El ámbito económico y social también tuvo un lugar central en sus reclamos. El Papa sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Al referirse a la situación del país, advirtió sobre el doloroso fenómeno de la emigración: “Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”.

La defensa de la vida y el cuidado de los sectores más frágiles, como los ancianos y los discapacitados, completaron sus pedidos. El Pontífice instó a proteger a los que están “por nacer” y reflexionó: “Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos a los que están por venir, debemos reconocer que su dignidad hacia las generaciones venideras comienza a acoger la vida desde sus primeros instantes”.

El inicio del acto había estado marcado por una profunda emoción cuando el Papa decidió recordar las raíces de su antecesor. “Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular. Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, afirmó, y concluyó: “Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la Iglesia”.