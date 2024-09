Antonio Benítez, detenido por el caso Loan: “No se perdió, lo hubiésemos encontrado esa misma tarde” La pareja de Laudelina Peña volvió a desligarse de lo que sucedió con el niño que sigue desaparecido.

Este viernes, Antonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña, amplió su declaración indagatoria en el marco de la causa por la desaparición del nene de 5 años en Corrientes. Una vez más, se desvinculó de lo ocurrido y aseguró que su sobrino no está perdido y sugirió un accidente.

La audiencia fue de manera virtual y tuvo una duración de dos horas. Allí, le consultaron a Benítez si podía aportar algo respecto del paradero del niño y el imputado respondió: “Eso es lo que yo también quiero saber: qué pasó. Mi hijo dice que él se fue a la casa, que se fue cerca del papá”.

“La verdad, todo fue muy raro. El chico no se perdió; si no, lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad”, agregó.

Sobre la sugerencia de un posible accidente, Benítez dijo que “hay muchas cosas” que lo hacen dudar. “El tema del botín me resulta raro. Maciel (Walter, el excomisario que lideró la búsqueda del niño en un primer momento) siempre andaba acompañado de un policía, y en el momento del botín estaba solo”, explicó.

“Quiero que todo se resuelva pronto, quiero ir a mi casa. Hace 85 días que estoy que no veo a mis hijos”, cerró Benítez que es una pieza clave en el caso, ya que es una de las últimas personas que vio a Loan la tarde del 13 de junio. Incluso, fue quien decidió ese día ir al naranjal a buscar frutas tras el almuerzo en la casa de su suegra, la abuela Catalina: lo acompañaron otros dos adultos que también están presos, Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, y seis niños, uno de ellos su sobrino.