Fernando Burlando cruzó al hermano de Loan Peña: “Si estás disconforme con mi trabajo, me abro” El letrado discutió en vivo con uno de los familiares del nene correntino desaparecido desde el 13 de junio. Señaló que él y su equipo de trabajo "no cobran un peso" en torno a la investigación y que "ha buscado a Loan como un perro".

Uno de los hermanos de Loan Danilo Peña y el abogado Fernando Burlando tuvieron un fuerte cruce en un programa de televisión por críticas que el letrado habría recibido por parte de la familia del menor. “No voy a permitir que critiquen y digan pavadas“, sostuvo el representante legal de la familia del nene desaparecido desde el pasado 13 de junio. Además, señaló que él y su equipo de trabajo “no cobran un peso” en torno a la investigación.

La pelea ocurrió en el canal A24 cuando José Peña y Burlando hablaban sobre cómo está la causa a 70 días de la desaparición del niño en Corrientes.

“Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo. Y no lo hacemos por plata, no nos llevamos ni un peso. No sé otros. Y uno tiene que escuchar críticas. He buscado a Loan como un perro. Yo y todo mi equipo de trabajo”, destacó Burlando, en referencia a las polémicas transacciones millonarias que recibieron los hermanos del menor.

A su vez, el abogado resaltó que esta era la segunda vez que veía a José Peña en lo que va del caso. “José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, remarcó.

“José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché. Estamos trabajando e invirtiendo mucho y no cobramos un mango. No hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, continuó.

Por su parte, el hermano de Loan le agradeció por “su trabajo de todos los días” y señaló que no van “a correr a nadie del caso”.