Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino La Cámara Federal de Tucumán removió al magistrado Sebastián Argibay en la causa que investiga a la cúpula de la AFA por presunta asociación ilícita y lavado de activos. Las sospechas sobre su imparcialidad apuntan a un oscuro negocio inmobiliario familiar.

La investigación judicial que acorrala a los máximos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo y polémico capítulo. La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez Sebastián Argibay, el magistrado que tenía en sus manos la decisión de hacer efectivo o rechazar el pedido de detención contra el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.

La medida frena momentáneamente la resolución del planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, quien había solicitado las capturas bajo el argumento de que los dirigentes deportivos podrían entorpecer la investigación en curso o, eventualmente, eludir el accionar de la Justicia.

Un negocio inmobiliario bajo la lupa

Según la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el apartamiento de Argibay se fundamenta en serios cuestionamientos sobre su imparcialidad para llevar adelante el expediente.

La sospecha central que motivó la recusación radica en un presunto vínculo comercial que uniría al entorno íntimo del juez con el tesorero de la AFA. Las versiones indican que se concretó la venta de una finca escriturada muy por debajo de su valor real de mercado. Dicha operación inmobiliaria habría tenido como protagonistas directos a una hija del magistrado apartado y a un hermano de Pablo Toviggino.

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Lavado de activos y demoras en la causa

El expediente principal investiga un entramado de supuestas maniobras irregulares vinculadas al manejo de los millonarios fondos de la AFA. La lupa de la Justicia apunta específicamente a una red de empresas y bienes que estarían estrechamente ligados a Toviggino y su círculo de confianza, configurando posibles delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

La remoción de Argibay introduce un escenario de incertidumbre y demora las definiciones clave sobre el futuro de Tapia y Toviggino. A este retraso se le suma otro obstáculo burocrático de peso: la causa presenta un marcado conflicto de competencia entre distintos tribunales federales que se disputan la jurisdicción del caso, lo que añade aún más complejidad al proceso.

NA