ARCA fijó nuevos requisitos para acceder al Fondo de Asistencia Laboral: qué cambia y a quiénes incorpora A través de la Resolución General 5928/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo incluyó formalmente a las cooperativas en el beneficio de alícuotas y precisó las condiciones registrales para empresas y entidades sin fines de lucro.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las condiciones de determinación e ingreso de los aportes destinados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Mediante la Resolución General 5928/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo ajustó los requisitos registrales del régimen e incorporó formalmente a las cooperativas para la tramitación del beneficio de alícuota en las contribuciones laborales.

La actualización normativa se originó a partir de una presentación de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, en la que se aclaró que tanto las Cooperativas como las Cooperativas Efectoras se encuentran habilitadas para gestionar el “Certificado MiPyME” y se solicitó su inclusión explícita en la reglamentación del ente recaudador.

Requisitos, códigos registrales y plazos de vigencia

Con la entrada en vigencia del nuevo texto reglamentario, las empresas deberán contar con el Certificado MiPyME vigente para el período devengado correspondiente y figurar caracterizadas en el Sistema Registral como Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Tramos 1 y 2).

Por su parte, las entidades sin fines de lucro que busquen acceder al encuadramiento deberán estar inscriptas bajo formas jurídicas específicas —tales como Asociación, Fundación, Consorcio de Propietarios, Mutual, Cooperadora, Iglesia o Entidad Religiosa, entre otras— y tramitar su calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME.

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Además, ARCA determinó códigos de caracterización diferenciados en el Sistema Registral según el tipo de empleador:

Empresas: códigos 272, 274, 351 y 352.

códigos 272, 274, 351 y 352. Entidades sin fines de lucro: códigos 647 a 650.

códigos 647 a 650. Trámites rechazados: código 646.

Según establece la resolución, el encuadramiento registrado tendrá validez desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador, momento en el cual deberá ser renovado.

Cómo funciona y cómo se financia el FAL

El Fondo de Asistencia Laboral fue establecido por la Ley de Modernización Laboral 27.802 con el objetivo de contribuir al pago de las obligaciones e indemnizaciones laborales por extinción del contrato de trabajo, respecto de empleados del sector privado registrados que cuenten con al menos 12 meses de antigüedad.

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El financiamiento del fondo se integra mensualmente mediante una contribución calculada sobre la masa salarial computable para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La alícuota vigente es del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), porcentaje que también se aplica a las entidades sin fines de lucro asimiladas.