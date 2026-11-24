La Iglesia reclamó al Senado que apruebe la ley contra la ludopatía y las apuestas online Mediante una carta abierta, la Conferencia Episcopal Argentina pidió al Senado que avance con el proyecto contra la ludopatía. La iniciativa tiene media sanción de Diputados y está próxima a perder estado parlamentario.

La Conferencia Episcopal Argentina reclamó al Senado de la Nación que avance con el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero todavía no fue debatida en la Cámara alta y está próxima a perder estado parlamentario.

El pedido fue difundido a través de una carta abierta titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, en la que la Comisión Ejecutiva del Episcopado se dirigió directamente a los legisladores. El documento retoma una de las frases pronunciadas por el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina y plantea la necesidad de priorizar el bien común y la protección de las nuevas generaciones por encima de las diferencias políticas.

En el texto, los obispos manifestaron su preocupación por el crecimiento de la ludopatía y las apuestas en línea, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. Advirtieron que detrás de esta problemática hay familias afectadas, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos deteriorados y proyectos de vida frustrados. También señalaron que, en los casos más graves, pueden aparecer situaciones de desesperación y riesgo de suicidio.

MIRA TAMBIÉN Milei viaja a Paraguay para reunirse con el nuevo presidente Pedro Alliana

“Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”, expresaron los representantes de la Iglesia, al advertir que la falta de tratamiento legislativo podría dejar sin efecto una iniciativa que consideran necesaria para enfrentar esta problemática. En ese sentido, remarcaron que la sociedad necesita respuestas concretas y no nuevas postergaciones.

La Comisión Ejecutiva sostuvo además que la protección de niños, adolescentes y jóvenes requiere una respuesta urgente de las instituciones y pidió a los senadores que asuman su responsabilidad y avancen con la aprobación de la propuesta que ya cuenta con el respaldo de la Cámara baja. “El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy esa responsabilidad”, señalaron.

Finalmente, los obispos advirtieron sobre el impacto de una eventual pérdida de estado parlamentario y vincularon la demora legislativa con las consecuencias sociales de la ludopatía. “Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, concluyeron en el documento.