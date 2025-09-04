Nuevo revés para Milei: el Senado desestimó el veto a la ley de Discapacidad y obliga a su promulgación Con una amplia mayoría de 63 votos contra 7, la Cámara Alta dejó sin efecto la decisión presidencial. La norma establece la emergencia en Discapacidad hasta 2026 y actualizaciones en las prestaciones.

En una de las derrotas parlamentarias más significativas para el oficialismo, el Senado rechazó este jueves el veto que había impuesto el presidente Javier Milei sobre la ley que declara la emergencia en Discapacidad. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo queda obligado a promulgar la norma.

La oposición, integrada por el interbloque peronista, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, alcanzó 63 votos afirmativos contra solo siete negativos. Entre quienes apoyaron al Gobierno se destacó la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, junto a Francisco Paoltroni, nuevamente alineado con la Casa Rosada.

No ocurría algo similar desde 2003, cuando el Congreso desestimó un veto de Eduardo Duhalde.

Qué establece la ley

La legislación fija la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus puntos centrales dispone:

La actualización de las prestaciones según la inflación informada por el INDEC.

El pago de la deuda con prestadores y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

Que las 200 mil pensiones por invalidez se equiparen al 70% del haber mínimo jubilatorio, sin impedir que los beneficiarios puedan trabajar hasta dos salarios mínimos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de beneficiarios hasta diciembre de 2026.

Debate caliente en el recinto

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri cruzó el concepto de “libertad” que Milei utiliza en su discurso: “La libertad no es abandonar a los argentinos”.

El radical Maximiliano Abad criticó la falta de previsión oficial: “Nos piden que indiquemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto”.

El kirchnerismo fue más duro: Eugenia Duré tildó a Milei como “el presidente más cruel desde 1983” y Wado de Pedro lo calificó de “bruto” y “cínico”.

En defensa del Ejecutivo, Álvarez Rivero se preguntó irónicamente: “¿Cómo les está yendo en el plan de desestabilizar al Gobierno?”.

Una sesión marcada por tensiones

La jornada comenzó con fuertes cruces vinculados al escándalo de los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que salpicaron a la Secretaría General de la Presidencia. Legisladores opositores reclamaron la presencia de Karina Milei para dar explicaciones y algunos, como José Mayans, llegaron a plantear un juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.