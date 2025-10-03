Argentina sumó 12 respaldos internacionales en la batalla judicial por YPF Estados Unidos volvió a apoyar a la defensa argentina y, por primera vez, Israel se presentó como amicus curiae. También se sumaron Italia, Francia, Chile, Uruguay, Ecuador, Rumania, Ucrania y entidades financieras. La Procuración del Tesoro destacó que el acompañamiento fortalece la estrategia del país en una instancia decisiva del litigio por la transferencia del 51% de las acciones.

La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó este viernes un avance clave en la defensa de Argentina dentro del litigio por YPF. En el marco de la apelación contra la orden de turnover —la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera—, el Gobierno anunció que recibió el respaldo de 12 países y organizaciones, apoyo que calificó como “histórico”.

El comunicado destaca que Estados Unidos volvió a acompañar la posición argentina por tercera vez consecutiva. “Este hecho constituye un logro trascendental y evidencia el vínculo estratégico alcanzado gracias a las buenas relaciones que lleva adelante el gobierno del presidente Javier Milei”, subrayaron.

También se resalta el caso de Israel, que se presentó por primera vez como amicus curiae en un juicio de esta naturaleza. Según el texto, el gesto “refleja la solidez de los lazos bilaterales y el reconocimiento de la seriedad de los argumentos de la defensa argentina”.

Además de Estados Unidos e Israel, se sumaron como amicus Italia, Ecuador, Uruguay, Chile, Rumania y Ucrania. El respaldo se amplió con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute junto con la American Bankers Association, y Francia, que envió una carta diplomática de acompañamiento.

“La República Argentina recibió un respaldo contundente por parte de diferentes países y organizaciones”, señaló la Procuración. Y concluyó que este apoyo internacional “fortalece de manera contundente la posición de la Argentina en una etapa clave del proceso judicial, y constituye el resultado tanto de la política exterior impulsada por el Gobierno como de la solidez técnica de la defensa nacional”.