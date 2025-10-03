El Gobierno anunció que invertirá $30 mil millones en el Garrahan La inversión permitirá incorporar un acelerador lineal pediátrico único en la región, ampliar el sector de trasplantes de médula ósea, reabrir quirófanos con tecnología avanzada y renovar camillas, ambulancias y equipos médicos

El Gobierno destinará alrededor de $30 mil millones a equipamiento y obras de ampliación en el Hospital Garrahan. El anuncio lo hizo este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni y explicó que esta mejora es posible gracias a la “eficiencia en el uso de los recursos de la nueva administración” y permitirá modernizar áreas clave de atención.

La inversión incluye la compra de un acelerador lineal pediátrico —único en América Latina— para el tratamiento del cáncer infantil de manera más precisa y menos invasiva. También se ampliará el sector de trasplante de médula ósea para que los niños reciban terapias complejas sin necesidad de viajar al exterior.

El plan contempla, además, la reapertura de cuatro quirófanos equipados con tecnología de última generación, la incorporación de una ambulancia, la renovación de 400 camillas y sillas de ruedas con más de 30 años de antigüedad, la adquisición de máquinas de perfusión renal y hepática, y la modernización de equipos de esterilización, farmacia, diagnóstico por imágenes y laboratorio.

Adorni destacó que estas mejoras se suman al complemento salarial permanente anunciado para médicos y personal administrativo del hospital, y subrayó que se concretan “con fondos propios, sin transferencias adicionales, gracias a una gestión eficiente de los recursos”.

Durante la conferencia, el vocero mostró imágenes del “estado lamentable” en que se encontraba el hospital al inicio de la gestión, con “salas abarrotadas de cajas, techos deteriorados y filtraciones de agua”. En esa línea, cerró: “Esa era la atención que la política le daba al hospital mientras se llenaban la boca hablando de salud. Ese pasado penoso quedó atrás. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”.