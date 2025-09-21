Arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre La presencia de estas piezas publicitarias se da en el marco de la cuenta regresiva hacia unos comicios en los que se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso de la Nación.

Este domingo comenzó la transmisión en radio y televisión de los spots de campaña de los distintos candidatos que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El pasado 4 de septiembre, el Gobierno nacional fijó los montos de los aportes de campaña que recibirán las agrupaciones políticas. Para la categoría de diputados nacionales se destinó un total de $8.815.610.700,67, mientras que para senadores nacionales la cifra asciende a $4.407.805.350,33. Estos fondos serán distribuidos entre las fuerzas participantes según los criterios establecidos por la normativa electoral.

Qué se vota el 26 de octubre

Ese domingo los ciudadanos argentinos elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores, en un proceso que abarca a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La renovación parcial del Congreso busca garantizar la representación política federal y la actualización periódica de sus integrantes.

La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años.

Boleta Única de Papel

Por primera vez en elecciones nacionales, se aplicará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Con esta modalidad, todas las opciones electorales estarán concentradas en una sola boleta oficial, reemplazando al método anterior en el que cada partido imprimía la suya.

La implementación de la BUP busca simplificar el proceso de votación y reducir la cantidad de boletas en el cuarto oscuro, ofreciendo al votante un esquema más claro y ágil a la hora de elegir.