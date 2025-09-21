Milei volvió a hablar sobre los audios de Spagnuolo y negó que el extitular de la Andis le haya mencionado el presunto cobro de coimas “Si me hubiese dicho eso le habría volado la cabeza”, sostuvo el presidente este sábado en declaraciones radiales, al referirse a las denuncias sobre un presunto esquema de corrupción en la agencia nacional

El presidente Javier Milei se refirió este sábado al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y negó que le haya hablado de un presunto esquema de corrupción en la agencia. “Si me hubiese dicho eso le habría volado la cabeza”, detalló en declaraciones radiales.

“Si él sabía, lo tenía que denunciar porque incumple deberes de funcionario público. Cuando salieron los audios, ante la duda fue desplazado y se intervino la Andis. No solamente estaba diciendo algo que debía haberlo denunciado, sino que hablaba pestes de los funcionarios”, señaló en Radio Mitre.

También aseguró que las acusaciones de presunta corrupción que pesan sobre Karina Milei son “muy tontas”. “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?“, argumentó.

Durante su discurso a la militancia en Córdoba el viernes por la noche, el presidente había apuntado directamente contra los “chimenteros berretas” que hacen “operaciones y mentiras” contra la gestión libertaria. Allí se había referido también a los audios, que describió como “chimentos de peluquería e inteligencia artificial”.

Este sábado remarcó esta visión. El mandatario aseguró que la política “está llena de gente que, para darse corte, habla pestes de todo el mundo” y consideró que la actitud es “destructiva” y de “psicópata”. En este grupo incluyó a Spagnuolo. “Son chimentos de peluquería que, cuando los cuentan, se van agrandando. Cada vez que en mi espacio apareció gente que crea chimentos, los eché”, agregó.

Sobre ello, lanzó acusaciones contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, donde acusó al primero de “mandar un espionaje paralelo para que busquen información” de sus perros con el objetivo de “molestarlo”.

“Yo hice la denuncia y los medios no se van a pisar la manguera, entonces dijeron cualquier cosa. Es muy interesante porque después aparecieron audios en una reunión en Casa Rosada donde estaba mi hermana, que dijo algo gravísimo: que trabaja 15 horas por día. Y después otro audio en la oficina de Menem, donde los arenga a juntarse y que sigan la línea que propone Menem”, declaró.

Luego apuntó contra el kirchnerismo, que repetidas veces hizo referencia en sus redes y discursos al “3% de Karina”. “Cuando los kukas hacen el 3, ¿saben dónde estaba Andis cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que ese tema no presente un problema, lo mandó a Capital Humano“, explicó. Luego, aclaró que más tarde se hicieron traspasos al Ministerio de Salud y posteriormente a Jefatura de Gabinete.

La respuesta al tuit de Cristina

El mandatario le respondió a Cristina Kirchner, que lo cuestionó este sábado por la mañana por la venta de dólares del Banco Central con el objetivo de contener el precio de la divisa estadounidense antes de las elecciones legislativas de octubre.

“¡Che Milei! ¡Que olor a default! Te fumaste más de US$1000 millones en apenas dos días, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’“, escribió la expresidenta.

En las declaraciones radiales de esta tarde, el presidente ironizó que, “si hay olor a default” entonces él “no tiene olfato”. “Yo soy el Presidente, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos. ¿Cree que puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? De ahí viene el tres. Le quedan tres causas, ahí están”, criticó.

Sobre si habrá una devaluación después de las elecciones, dijo que hay un “programa en marcha” que “va a seguir”. “Se termina el espanto que generan los kukas y el partido del estado. Se termina el ruido político y los argentinos deciden no aflojar, Argentina no va a retroceder”, sumó.

Por otro lado, en tono de campaña electoral y luego de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, el mandatario le envió un guiño a Mauricio Macri al hablar de “puentes”. “No estamos hablando, pero no están cerradas las puertas al diálogo”, dijo sobre el titular del PRO, aunque aclaró: “Las relaciones a veces se enfrían y otras, se profundizan”.

“Las circunstancias de los eventos electorales pueden generar estos distanciamientos ocasionales, pero tanto Mauricio Macri como yo sabemos de qué lado de la historia estar cuando la cosa se pone seria”, agregó.