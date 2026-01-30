Aseguran que la Argentina podría firmar un acuerdo con EE.UU. para recibir deportados Según el reconocido diario estadounidense, ambos gobiernos están en conversaciones avanzadas para sellar un tratado que permitiría a la Casa Blanca enviar inmigrantes expulsados a nuestro país.

De acuerdo a información que publicó este viernes The New York Times, Argentina está en conversaciones con Estados Unidos para recibir deportaciones del país gobernado por Donald Trump.

Las negociaciones se dan en un contexto en el que la administración de Trump puso en marcha un amplio y agresivo operativo de deportaciones, que incluye el despliegue de agentes migratorios en ciudades estadounidenses.

Las conversaciones también coinciden con el discurso del presidente Javier Milei, que incluye afirmaciones sobre cifras récord de expulsiones y el envío de fuerzas policiales a operativos de control migratorio en la Ciudad de Buenos Aires.

Según The New York Times, el acuerdo aún no fue cerrado, pero las conversaciones demuestran el interés de Milei en fortalecer su alianza con Estados Unidos y respaldar la ofensiva de Trump.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno anunció un nuevo diseño para el DNI y el pasaporte: cuáles son los principales cambios

Al respecto, el presidente estadoundense recurrió cada vez más a los llamados acuerdos de deportación a “terceros países” para cumplir su promesa de llevar adelante una campaña de deportaciones masivas. Estos acuerdos responden a distintos objetivos, entre ellos enviar un mensaje disuasorio para desalentar los cruces ilegales hacia EE.UU.

También cumplen otra función: permitir la expulsión de personas provenientes de países a los que resulta difícil deportar, ya sea por la falta de vínculos diplomáticos o por la imposibilidad de obtener documentación de viaje.

El gobierno estadounidense ya deportó migrantes de otros países a varias naciones dispuestas a recibirlos, entre ellas Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá. Estas deportaciones fueron objeto de impugnaciones judiciales, aunque hasta ahora los tribunales permitieron que continúen.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno volvió a postergar parte del aumento a los combustibles: cómo impactará en febrero

Según documentos del gobierno estadounidense a los que accedió The New York Times, el vicecanciller argentino en funciones, Juan Navarro, presentó a comienzos de este mes una propuesta para cerrar el acuerdo de tercer país. Los documentos también señalan que el canciller Pablo Quirno se comprometió ante las autoridades estadounidenses a avanzar con el convenio.

El acuerdo permitiría a Estados Unidos enviar ciudadanos extranjeros a Argentina con la idea de que desde allí eventualmente se les ofrezcan vuelos para regresar a sus países de origen.

De acuerdo con la propuesta, Argentina aceptaría a personas que hayan sido detenidas cerca de la frontera poco tiempo después de haber ingresado de manera ilegal a EE.UU., indicó a The New York Times un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional familiarizado con las conversaciones.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno declaró por DNU la emergencia ígnea en cuatro provincias de la Patagonia

Fuente TN