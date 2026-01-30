El Gobierno anunció un nuevo diseño para el DNI y el pasaporte: cuáles son los principales cambios El documento incorporará nuevos elementos gráficos, grabado láser integral y medidas de seguridad reforzadas para prevenir falsificaciones. También habrá un rediseño del pasaporte, aunque no será necesario renovar los ejemplares vigentes antes de su vencimiento

El Gobierno oficializó un nuevo modelo de DNI electrónico que mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero incorporará cambios en los datos visibles y en las medidas de seguridad. El objetivo es reforzar la protección contra falsificaciones y adecuar el documento a estándares internacionales.

Entre las principales novedades del nuevo DNI se destacan elementos gráficos vinculados a la identidad nacional y nuevas tecnologías de verificación. El retrato estará enmarcado por la escarapela argentina y se sumarán estrellas, el Sol de Mayo, glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental como parte del diseño.

También se renovará el holograma transparente y se aplicarán técnicas como impresión en iris, una ventana transparente y estampados táctiles para dificultar copias ilegales. Todos los datos personalizados del titular se grabarán íntegramente con tecnología láser. Además, el documento incluirá una imagen fantasma dentro de la ventana y una imagen láser cambiante que combina la foto repetida con la letra del ejemplar.

Así será el nuevo ejemplar

Según la normativa, las modificaciones apuntan a cumplir con los parámetros técnicos fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que regula los sistemas de identificación y los documentos de viaje a nivel global.

Nuevo diseño del pasaporte argentino

La Disposición 54/2026 también aprobó un rediseño del pasaporte argentino y del pasaporte excepcional para extranjeros, que reemplazará al modelo vigente desde 2021.

El nuevo pasaporte contará con una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser para los datos identificatorios, un total de 34 páginas y medidas de seguridad distribuidas en tres niveles. De acuerdo al texto oficial, los cambios buscan reducir el fraude documental, agilizar los controles de identidad y actualizar el sistema en línea con estándares internacionales.

El nuevo pasaporte

Qué pasará con los documentos actuales

Los DNI y pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de los nuevos modelos seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. No será necesario realizar un recambio anticipado.

El Renaper continuará utilizando los insumos disponibles hasta agotar stock y los documentos confeccionados con esos materiales mantendrán plena validez. La actualización se da en un contexto de crecimiento de los delitos vinculados a la falsificación y a la suplantación de identidad, tanto en el ámbito local como internacional.