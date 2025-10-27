Los gráficos que se muestran a continuación, representan cómo quedaran conformados los hemiciclos de las Cámaras de Diputados y Senadores nacionales a partir del 10 de diciembre próximo. Ambos hemiciclos representan cómo se distribuyen las fuerzas políticas más allá de las alianzas electorales que se establecieron para este turno electoral.
En cuanto a la distribución en senadores, se visualizan de acuerdo a su orientación política. Esto puede modificarse de acá al recambio legislativo de diciembre próximo.
Noticias relacionadas