Así será el nuevo Congreso de la Nación a partir de diciembre de 2025 Con el 97 por ciento del país escrutado, La Libertad Avanza, se impuso en casi todo el país y mejoró sus escaños en el Congreso de la Nación Argentina a partir del 10 de diciembre. La primera minoría en senadores quedaría en manos del peronismo. En diputados dependerá de cómo se estructuren los bloques opositores y oficialista.

Los gráficos que se muestran a continuación, representan cómo quedaran conformados los hemiciclos de las Cámaras de Diputados y Senadores nacionales a partir del 10 de diciembre próximo. Ambos hemiciclos representan cómo se distribuyen las fuerzas políticas más allá de las alianzas electorales que se establecieron para este turno electoral.

En cuanto a la distribución en senadores, se visualizan de acuerdo a su orientación política. Esto puede modificarse de acá al recambio legislativo de diciembre próximo.