ATE anticipó un paro cuando se trate la reforma laboral y adelantó “protestas sorpresivas” Aumenta la conflictividad en los gremios y anuncian movilizaciones durante todo el mes

El gremio de estatales ATE resolvió llevar adelante un paro nacional el día en que el Congreso trate la reforma laboral, además de protestas “sorpresivas” durante todo el mes. Así se definió en el Consejo Federal realizado en San Luis, según fuentes sindicales.

“El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general”, señaló Rodolfo Aguiar, jefe de ATE.

Las 191 seccionales votaron por unanimidad darle mandato a la Conducción Nacional para definir la posibilidad de llevar adelante protestas “sorpresivas” durante el mes de diciembre.

“Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle“, exclamó Aguiar.

Ante la paritaria convocada por el Gobierno nacional el viernes a las 13 vía Zoom, Aguiar apuntó que “se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”.

El Sindicato exige también la inmediata reapertura de las paritarias, al advertir que el recorte salarial se profundizó durante el 2025: “El incremento en los primeros 10 meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo periodo alcanzó el 24,8%”, consignó ATE.