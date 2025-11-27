La fiscalía acusó a Cristina Kirchner de ser la principal receptora de pagos ilegales El fiscal Carlos Stornelli sostuvo en la quinta audiencia del juicio oral que la ex presidenta “recibió sumas de dinero en sus domicilios” y que los aportes de empresarios durante su gestión “convergían en un solo punto”, al concluir la lectura de la acusación en la causa

En la quinta jornada del juicio oral por la causa Cuadernos, la Fiscalía avanzó con la lectura de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, señalándola como destinataria de dinero ilegal aportado por empresarios durante su gestión. Según se leyó en la sala, la ex mandataria “recibió sumas de dinero en sus domicilios” vinculadas al pago de coimas.

El fiscal federal Carlos Stornelli, autor del requerimiento elevado a juicio, afirmó que “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”.

En ese mismo documento se sostiene que el departamento ubicado en la calle Uruguay, en Recoleta, funcionaba como centro de “acopio” de los pagos ilegales.

La audiencia, iniciada alrededor de las 9.30, marcó el cierre de la lectura de las 678 páginas correspondientes a la acusación de la causa principal. Tras un breve cuarto intermedio, se avanzó también con el requerimiento fiscal de otro expediente conexo, de acuerdo a lo que consignó Infobae.

Para la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”. La expresidenta siguió el desarrollo de la audiencia de manera remota desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por su condena a seis años en la causa Vialidad.

En el expediente central está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho en 22 oportunidades. Durante la exposición se repasaron distintos episodios, parte de un total de 128 hechos vinculados al pago de sobornos, y se concluyó que “los eslabones convergen así en un solo punto”, en referencia a la ex mandataria.

La reanudación del juicio, que involucra a otros 85 imputados, continúa bajo modalidad virtual ante el Tribunal Oral Federal 7, que sigue con la lectura del requerimiento de elevación a juicio redactado por Stornelli. En ese escrito, la fiscalía dio por probado que durante el kirchnerismo funcionó una estructura destinada a ejecutar diversos “planes delictuales”. Además, consideró acreditado que la ex presidenta y los entonces funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti, entre otros, “recibieron y/o participaron” de pagos ilegales.

El propósito de esos actos, según la acusación, era que los funcionarios “ejercieran sus influencias” para beneficiar a las empresas involucradas.