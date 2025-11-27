Detuvieron al exabogado de Wanda Nara, acusado de estafar al futbolista Gonzalo Montiel El arresto se llevó a cabo en Nordelta, donde Nicolás Payarola quedó a disposición de la Justicia acusado de “defraudación por administración infiel” y señalado por apropiarse de 700 mil dólares del jugador de River mediante un proyecto inmobiliario que nunca se concretó

Detuvieron al exabogado de figuras como Wanda Nara y L-Gante. El arresto se concretó este jueves por la mañana en el barrio Golf Club de Nordelta, en Tigre. Se trata de Nicolás Payarola y está acusado del delito de “defraudación por administración infiel” en perjuicio de un jugador del plantel de River, a quien representó legalmente.

El denunciante es Gonzalo Montiel. De acuerdo con la información difundida, Payarola permanecerá detenido a partir de la acusación presentada por Juan Marcelo Montiel, padre del jugador, quien sostiene que el abogado le sustrajo 700 mil dólares al futbolista.

Según la presentación judicial realizada por “Tito” Montiel, el letrado habría engañado al campeón del mundo con la promesa de avanzar en un emprendimiento inmobiliario que finalmente no se concretó. El fallo indica que Payarola había obtenido autorización para administrar fondos del lateral debido al vínculo de confianza con la familia y que los persuadió de conformar la sociedad “M&A Desarrollos Inmobiliarios”.

La causa detalla una serie de operaciones sospechosas, entre ellas transferencias y extracciones en dólares desde cuentas del defensor, certificaciones apócrifas y movimientos bancarios sin documentación que los respalde. Además, se expone que todo ese dinero habría sido desviado a fines ajenos al supuesto proyecto inmobiliario.

Esta investigación no es la única que involucra al abogado. A mediados de 2024, Payarola había abonado una fianza de 40 millones de pesos para evitar quedar detenido, beneficio que fue revocado este jueves. En total, se le atribuyen al menos 11 estafas millonarias de características similares a la denunciada por Montiel. Ya en octubre, un fallo de procesamiento había dispuesto un embargo de 810 millones de pesos sobre sus bienes.

Nicolás Payarola fue quien representó a Gonzalo Montiel en la denuncia que salió a la luz en 2023, acusado de abuso sexual. El futbolista fue sobreseído en esa causa a fines de 2024, momento en el que comenzaron sus disputas judiciales con el abogado que entonces lo asesoraba.