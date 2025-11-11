ATE Confirma Paro Nacional y Movilización para el 19 de Noviembre El sindicato de empleados estatales ATE ha declarado un paro nacional y una jornada de movilización para el próximo miércoles 19 de noviembre, en respuesta directa a la política gubernamental y la crítica situación salarial.

La medida de fuerza fue resuelta este martes en un plenario federal del gremio, con el objetivo central de rechazar la reforma laboral propuesta por el Gobierno y exigir la reapertura inmediata de las negociaciones salariales (paritarias).

Los trabajadores se concentrarán y movilizarán hacia la Secretaría de Trabajo para hacer oír su reclamo. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue categórico al señalar: “Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”.

Además de la reforma, el gremio pone el foco en la emergencia económica de sus representados. ATE advierte que, “después de 23 meses” de la gestión de Javier Milei, “la administración pública entró en emergencia salarial”, lo que justifica la urgencia de reabrir las paritarias.