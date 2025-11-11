El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que el gremio no esperará al 10 de diciembre —fecha prevista para el inicio del debate parlamentario— para manifestarse. “Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si no salimos a rechazar en las calles esta reforma regresiva, nos aplastan”, señaló el dirigente.

Aguiar cuestionó además los argumentos del Poder Ejecutivo: “El Gobierno miente cuando dice que la reforma es para generar empleo y crecimiento. Eso no se logra quitando derechos”, afirmó.

El plenario se realizará a las 16 horas en el Anfiteatro Eva Perón, en la sede nacional del sindicato ubicada en Avenida Belgrano 2527, Ciudad de Buenos Aires.

El dirigente advirtió que la nueva composición del Congreso y la postura de varios gobernadores podrían dificultar la defensa de los derechos laborales dentro del Parlamento. “Ante el pragmatismo de muchos sectores políticos, el camino que nos queda es ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”, expresó.

Aguiar anticipó además un aumento de la conflictividad social, al remarcar que “las elecciones ya pasaron, pero los trabajadores seguimos con los mismos problemas”. “Cada mes hay miles que caen por debajo de la línea de pobreza. Lo peor está por venir, con un país más endeudado y sin reservas. El capital político del Gobierno es frágil y no se puede descartar una nueva crisis”, advirtió.

La reforma laboral en debate

El proyecto que el Gobierno nacional prepara incluye medidas como la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, la negociación de convenios por empresa en lugar de por actividad y aumentos salariales atados a la productividad.

Se espera que la iniciativa sea enviada al Congreso después del 10 de diciembre, una vez que asuman los nuevos legisladores.