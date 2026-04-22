Avanza la causa contra Adorni: declara el hijo de la jubilada que le financió el departamento en Caballito El fiscal Gerardo Pollicita busca determinar el origen de los fondos en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete. Las sospechas apuntan a una llamativa hipoteca de 200 mil dólares sin intereses y a los costos de refacción de una casa en un country.

La investigación judicial que tiene en la mira el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un capítulo clave este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia avanza con las audiencias para reconstruir la trazabilidad de las operaciones inmobiliarias del funcionario y su círculo íntimo tras la adquisición de tres propiedades.

El foco de la jornada está puesto en la declaración de Pablo Martín Feijoo, amigo personal de Adorni y señalado como el organizador de la compraventa de un departamento ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó que el testigo se presente con su teléfono celular y con toda la documentación que respalde los gastos vinculados a dicho inmueble.

Una hipoteca llamativa: 200 mil dólares sin interés

El interés de la fiscalía sobre Feijoo radica en un vínculo directo con las vendedoras de la propiedad. El testigo es hijo de Beatriz Viegas, una de las dos jubiladas (junto a Claudia Sbabo) que le vendieron el departamento al Jefe de Gabinete.

Las mujeres no solo participaron como propietarias en la operación, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, otorgada sin ningún tipo de interés y con un plazo de devolución de apenas un año. El acuerdo establece que, en caso de incumplimiento de pago, el inmueble debe ser restituido a las jubiladas.

El precio bajo la lupa: de 375 mil a 230 mil dólares

El departamento de Caballito (que anteriormente perteneció al exfutbolista Hugo Morales) ya fue objeto de extensas declaraciones en la fiscalía. Días atrás testificaron la corredora inmobiliaria Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi.

Durante su comparecencia, Rucci aportó un dato que profundizó las sospechas sobre los montos declarados. Indicó que, según su experiencia, el valor real de publicación del inmueble debería haber sido de 345 mil dólares. De hecho, se reveló que la propiedad había sido ofertada inicialmente a 375 mil dólares, luego bajó a 275 mil y terminó vendiéndose por 230 mil dólares, una cifra significativamente menor al precio de mercado.

El country Indio Cua y la agenda de citaciones

El expediente no se agota en el departamento porteño. La Justicia también tiene bajo la lupa una casa en el country Indio Cua (provincia de Buenos Aires), registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Allí se investigan los fondos utilizados para realizar diversas mejoras edilicias.

Para esclarecer estos movimientos patrimoniales, el fiscal Pollicita trazó el siguiente cronograma de audiencias: