Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35 mil pesos El Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario de pagos de enero 2026. Solo un grupo de estudiantes accederá al monto acumulado durante el año.

Un sector de los beneficiarios de las Becas Progresar recibirá en enero un pago adicional de $35.000, correspondiente al monto que fue retenido mes a mes a lo largo del ciclo lectivo. Sin embargo, el beneficio no alcanzará a todos los titulares del programa, sino únicamente a quienes cumplan con requisitos específicos.

La secretaría de Educación oficializó el cronograma de pagos para enero 2026, que se acreditará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Quiénes cobran el pago retenido de $35.000

El pago extra está destinado exclusivamente a los estudiantes inscriptos en la línea Progresar Obligatorio. En estos casos, el monto retenido durante el año se abonará de manera íntegra, sin el descuento del 20 % que habitualmente se aplica en cada cuota mensual.

Se trata de la denominada “cuota estímulo”, que no es un bono, sino un pago vinculado a la participación en instancias formativas y al cierre del ciclo lectivo. Por ese motivo, el dinero se libera sin retenciones, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el programa.

Para que el depósito se realice sin inconvenientes, los beneficiarios deben cumplir tres requisitos clave:

Tener correctamente registrada y activa la cuenta bancaria donde se deposita la beca.

Contar con el perfil “activo” y sin observaciones en la plataforma oficial del programa.

Que la institución educativa haya certificado la condición de alumno regular. En caso de adeudar materias o no contar con esa validación, el pago no se acreditará.

Calendario de pagos de Becas Progresar en enero



Anses informó que los pagos comenzarán la próxima semana y se realizarán en dos grupos diarios, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2 y 3: martes 13 de enero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 15 de enero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero

Los estudiantes pueden consultar el estado de su pago ingresando a Mi Anses o a la plataforma oficial de Becas Progresar.