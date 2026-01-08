Incendios en la Patagonia: sigue la lucha contra el fuego y el Gobierno apunta a “terroristas ambientales autoproclamados mapuches” Este jueves continuaban los trabajos de construcción de fajas y enfriamiento de puntos calientes en Chubut, mientras los gobiernos provincial y nacional siguen las pistas de los posibles autores. Desde el ministerio de Seguridad, advirtieron que hay grupos vinculados a pueblos originarios “con antecedentes probados de atentados”.

Mientras los brigadistas trabajan en Puerto Patriada, en el extremo norte de Chubut, para detener el avance de las llamas sobre las viviendas, los gobiernos nacional y provincial avanzan con las investigaciones para dar con los autores del incendio intencional. Desde el ministerio nacional de Seguridad, advirtieron que hay “grupos de terroristas autoproclamado mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública”. Por su parte, el gobierno de Ignacio Torres anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quien aporte datos certeros sobre la autoría del incendio.

Según informó el diario chubutense Jornada, el gobierno provincial coordina el amplio operativo que reúne a cerca de 350 personas, entre combatientes y grupos de apoyo, equipamiento variado y medios aéreos, entre ellos el avión hidrante más grande de Latinoamérica que arribó en la tarde del miércoles.

De acuerdo al último informe técnico elaborado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques chubutense, el siniestro ígneo detectado en el sector conocido como Primera Cantera de Puerto Patriada sigue activo.

Este jueves se continuaban con los trabajos de construcción de fajas y enfriamiento de puntos calientes. En tanto, si las condiciones de visibilidad así lo permiten, sumarán los medios aéreos sobre sitios estratégicos.

En tanto, el ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva hizo referencia en un comunicado oficial, a la existencia de “grupos terroristas” identificados como comunidades mapuches, “con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.









El propio gobernador Torres mencionó la existencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.