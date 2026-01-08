Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantiene las restricciones a su prisión domiciliaria durante la feria La defensa de la exmandataria solicitaba tratar las apelaciones sobre el régimen de visitas y el uso de la tobillera electrónica durante enero. Sin embargo, el tribunal consideró que el caso no amerita urgencia. Las medidas seguirán vigentes al menos hasta febrero.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este miércoles no dar lugar al pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para tratar, durante la feria judicial de enero, las apelaciones contra las condiciones de su detención. De esta manera, las restricciones impuestas a su régimen de visitas y a su prisión domiciliaria continuarán vigentes sin modificaciones.

La decisión fue adoptada por la sala de feria del tribunal. Con el voto mayoritario de los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, se determinó que el planteo no encuadra dentro de los supuestos de urgencia habilitados para ser tratados durante el receso estival. En disidencia, el juez Mariano Borinsky votó a favor de tratar el tema, argumentando que las cuestiones vinculadas a la privación de la libertad deben ser atendidas.

Las restricciones que siguen vigentes

Con este fallo, se ratifican las medidas dispuestas previamente por el juez Jorge Gorini (Tribunal Oral Federal 2), quien está a cargo de la ejecución de la pena de seis años por la causa Vialidad. La ex presidenta continuará cumpliendo arresto domiciliario en el inmueble de la calle San José 1111, bajo monitoreo de tobillera electrónica.

Las limitaciones que la defensa buscaba flexibilizar y que seguirán aplicándose incluyen:

Visitas: Máximo de tres visitantes por día, por hasta dos horas y solo dos veces por semana (salvo excepciones).

Autorización: Obligación de pedir permiso judicial previo para quienes no integren la lista de habilitados.

Esparcimiento: Un tope de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio. MIRA TAMBIÉN Brasil, más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y MODO

Estas medidas se endurecieron luego de que se registrara una visita simultánea de nueve economistas al domicilio de la ex vicepresidenta, lo que el juzgado consideró una violación a las normas del arresto.

Cómo sigue la causa

Cristina Kirchner, quien regresó recientemente a su domicilio tras una internación por apendicitis, deberá esperar hasta febrero para que sus reclamos sean analizados. Será entonces cuando la Sala IV de Casación —integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— retome la actividad judicial ordinaria y trate las apelaciones de fondo.