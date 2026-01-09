Bessent celebró el pago del swap y dijo que Trump transforma “a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos” El secretario del Tesoro norteamericano destacó el reembolso de los US$ 2.500 millones que Argentina utilizó antes de las elecciones y apoyó a Milei: “Está cumpliendo el mandato renovado del pueblo”

El Gobierno de los Estados Unidos renovó su apoyo al presidente, Javier Milei, al destacar el reembolso de los US$ 2.500 millones que Argentina utilizó del swap acordado entre ambos países para contener el precio del dólar en el período preelectoral.

“El presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, afirmó el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en un posteo en redes sociales.

En ese sentido, también destacó que la política del presidente estadounidense, Donald Trump, a través del Fortalecimiento Económico “está transformando a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad”, citó la Agencia Noticias Argentinas.

En ese marco, Bessent anunció que “como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”.

El funcionario americano subrayó que “estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’”.

“Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”, agregó.

Bessent indicó que el Fondo de Estabilización Cambiaria funcionó “exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera”.

En este escenario, Bessent aprovechó para pasar un mensaje interno: “El FSE nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.

“Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina”, dijo y manifestó su convicción de “seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”.

