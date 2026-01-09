El Banco Central devolvió al Tesoro de Estados Unidos los dólares utilizados del swap La autoridad monetaria confirmó que en diciembre canceló los US$ 2.500 millones tomados antes de las elecciones legislativas. Desde Washington celebraron la medida y ratificaron el respaldo al gobierno de Javier Milei.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en diciembre de 2025 reembolsó en su totalidad los fondos utilizados del acuerdo de swap de monedas con el Tesoro de los Estados Unidos. Se trata de US$ 2.500 millones que habían sido tomados durante el cuarto trimestre del año, en la previa de las elecciones legislativas de octubre.

Según precisó la entidad monetaria, la cancelación se realizó en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por hasta US$ 20.000 millones que había sido anunciado el 20 de octubre. Si bien el monto utilizado ya fue devuelto, desde el Gobierno aclararon que la línea de intercambio de monedas continúa vigente.









“El Banco Central de la República Argentina comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria”, señaló el BCRA en un comunicado oficial.

La confirmación se conoció el mismo día en que el Gobierno nacional logró afrontar vencimientos de deuda por más de US$ 4.200 millones, a partir de fondos obtenidos mediante privatizaciones, compras de divisas en el mercado y un crédito de bancos internacionales.

Desde Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebró la devolución de los fondos y la interpretó como una señal de fortalecimiento financiero de la Argentina. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que el país “reembolsó rápida y completamente” el tramo utilizado del swap, por lo que el Fondo de Estabilización Cambiaria estadounidense “no tiene actualmente pesos”.

Bessent sostuvo que la operación permitió estabilizar a un aliado estratégico en un contexto de fuerte tensión financiera y remarcó que el Tesoro norteamericano obtuvo “decenas de millones de dólares en ganancias” por la transacción. Además, destacó que Estados Unidos fue el único país que pudo actuar con rapidez en octubre para preservar la estabilidad cambiaria argentina.

El funcionario del gobierno de Donald Trump subrayó que el Fondo de Estabilización Cambiaria fue utilizado para el objetivo para el cual fue creado: atender una crisis de corto plazo y una situación urgente de iliquidez. En ese sentido, también remarcó el respaldo de la comunidad internacional y del Fondo Monetario Internacional a las reformas económicas encaradas por la administración de Javier Milei.

Por último, Bessent afirmó que, tras el proceso de estabilización, los mercados de deuda ya comenzaron a cubrir las necesidades financieras del país y renovó el apoyo de Estados Unidos al rumbo económico del Gobierno argentino.