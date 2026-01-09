Argentina participará del acto de firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea Paraguay será el anfitrión por estar a cargo de la presidencia pro tempore del bloque latinoamericano. Se espera la presencia de la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen.

Después de 25 años de negociaciones, el Consejo Europeo aprobó el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Los embajadores de los 27 países que integran ese bloque habían adelantado sus votos en una reunión del Consejo de Representantes y confirmaron lo que venía rumoreándose: que en los últimos días se habían conseguido la cantidad de adhesiones necesarias para hacer prosperar la iniciativa.

Esto se volvió a ratificar en la reunión general que mantuvo el Consejo Europeo esta tarde en Bruselas. Hubo 21 países que votaron a favor, siendo los más importantes de ellos Alemania, España e Italia. Los que votaron en contra fueron Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. El único país que se abstuvo fue Bélgica.

Todos los Estados Miembro del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) estaban esperando a esta última instancia para comunicar el siguiente paso por el que pasará el tratado: la firma de las autoridades del bloque latinoamericano, en donde todas las partes adherían a movilizar este acuerdo.

El canciller argentino Pablo Quirno informó a través de su cuenta oficial de X que “luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques”.

El detalle fino de cómo será la ceremonia todavía no fue comunicado por ninguna parte. Una importante fuente del bloque comentó a Infobae que la firma de Asunción “podría darse a nivel de ministros”. Es decir, que se estuvo hablando de que los firmantes sean solo los cancilleres Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay).

El Acuerdo Mercosur-Unión Europea será el mayor acuerdo comercial del mundo, creando un mercado de más de 700 millones de personas, representando alrededor del 35% del comercio internacional, y eliminando o reduciendo los aranceles en más del 90% del comercio bilateral.

Se presume que viajará con motivo de la firma la principal representante del bloque europeo, que es la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, que ya había estado en diciembre del 2024 para la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Uruguay.

El presidente Javier Milei tiene la agenda libre ese día para viajar y crece la posibilidad de que ese día también figuren los respectivos jefes de Estado. “Siguen las buenas noticias”, posteó en X. El primero en pronunciarse fue el brasileño Lula da Silva, quien sostuvo que “el acuerdo implica el apoyo al comercio internacional como motor del crecimiento económico, beneficiando a ambos bloques”.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, celebró la decisión del Consejo de la UE: “Estamos muy cerca de concretar un acuerdo histórico que abrirá nuevas oportunidades para la UE, Argentina y el Mercosur y fortalecerá una asociación de beneficio mutuo y valores compartidos”.

Los avances que se comunicaron desde la Unión Europea en los últimos días hicieron que las diferentes cancillerías del Mercosur comenzaran a debatir sobre el día de la rúbrica y la foto histórica de la concreción de las negociaciones

Esta mañana los rumores se convirtieron en realidad. Por la mañana, diferentes agencias internacionales comunicaron que en el Consejo de Representantes, integrado por los 27 embajadores de los países miembro de la Unión Europea, habían comunicado los votos que iban a realizar.

Fuente: Infobae