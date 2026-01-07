Banco Macro anunció una nueva solución pensada para facilitar la experiencia de sus clientes que elijan Brasil como destino de vacaciones durante el verano 2026. A partir de ahora, es posible pagar consumos en comercios brasileños utilizando PIX —el sistema de pagos con códigos QR más utilizado en ese país— directamente desde la app MODO y con los dólares depositados en la cuenta de Banco Macro.
La iniciativa elimina barreras y simplifica las transacciones en el exterior, ya que permite abonar en supermercados, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios sin necesidad de trasladar fondos entre distintas aplicaciones. Todo el proceso se realiza desde el teléfono celular, de manera directa, ágil y segura.
Para realizar el pago, los usuarios deben seguir cuatro simples pasos: abrir la app MODO y escanear el código QR PIX, visualizar o ingresar el monto en reales, elegir la cuenta en dólares y confirmar la operación.
Desde la entidad recomiendan adquirir los dólares previamente a través de la App Macro, lo que permite acceder al tipo de cambio oficial y contar con los fondos listos para usar durante el viaje.
“En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y, con la integración de PIX a través de MODO, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, afirmó Guillermo Jejcic, gerente de Banca Individuos de Banco Macro.
Además, la entidad informó que durante este verano ofrece beneficios y experiencias en Argentina, Uruguay y Brasil. En ese marco, todos los días, en restaurantes de Uruguay y Brasil, los clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta a través de Google Pay o Apple Pay acceden a un 40% de ahorro, con un tope de devolución de 145.000 pesos por cuenta y por mes.
“Pensá en verano, pensá en Macro”, es el mensaje con el que el banco acompaña esta propuesta orientada a mejorar la experiencia de viaje de sus clientes.
Acerca de Banco Macro
Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, consolidándose como el banco privado con mayor red de sucursales en todo el país.