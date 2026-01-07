El BCRA obtuvo un crédito de u$s 3 mil millones para pagar el vencimiento de deuda del viernes Es un préstamo garantizado de “seis bancos internacionales de primera línea”, explicaron desde la autoridad monetaria.

Seis bancos internacionales le prestarán al Banco Central 3 mil millones de dólares y así la Argentina podra hacer frente al pago de 4.200 millones de dólares que el viernes tiene que realizar a bonistas de deuda privados. El crédito Repo es a un plazo de un año, con una tasa del 7,4%.

“La transacción se realizó por el monto total licitado de 3.000 millones de dólares, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, señaló la autoridad monetaria en un comunicado.

La entidad no informó cuáles son los bancos que aportarán los fondos; solo que son “internacionales” y de “primera línea”.

El comunicado explicó que el BCRA recibió ofertas por 4.400 millones de dólares, lo cual, desde el punto de vista oficial, demuestra que hay un afianzamiento del “proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”.

MIRA TAMBIÉN Al menos 200 turistas argentinos fueron estafados al haber pagado por un falso alojamiento en la costa de Chile

“Esta nueva operación Repo ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”, sostiene el comunicado.

Un préstamo Repo (por repurchase agreement o acuerdo de recompra) implican que, a cambio del dinero recibido, la Argentina entrega a los bancos como garantía una serie de bonos con el compromiso de recomprarlos a un precio ya estipulado.