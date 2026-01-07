Javier Milei confirmó que participará del festival de Jesús María El mandatario participará el viernes 16 de enero de la celebración que se realiza en la ciudad cordobesa. Ese día toca el Chaqueño Palavecino como show principal

El presidente Javier Milei viajará el próximo viernes 16 de enero a la provincia de Córdoba para participar del Festival de Jesús María, uno de los eventos de música popular más grandes del país.

El mandatario tenía intenciones de participar esta semana en la apertura del evento, pero finalmente lo hará el viernes próximo en una jornada en la que tendrá al folklorista Chaqueño Palavecino como artista principal.

Asimismo, además de Palavecino, se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Las entradas al mega evento cordobés cuestan entre $48.000 para el público general y $25.000 para jubilados.

MIRA TAMBIÉN El BCRA obtuvo un crédito de u$s 3 mil millones para pagar el vencimiento de deuda del viernes

A través de su cuenta de X, el libertario había anticipado el viaje a la provincia que lidera Martín Llaryora, de complejo vínculo con la Casa Rosada, tras contestarle a un usuario en redes sociales. Además, reveló que protagonizará una bajada a la provincia de Buenos Aires.

“Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, consultó uno de sus seguidores, a lo que Milei respondió: “1) Córdoba 2) PBA”.

Lo cierto es que La Libertad Avanza (LLA) aspira a concretar al menos dos bajadas al territorio por mes con la idea de potenciar la presencia del sello en el interior del país rumbo a la reelección presidencial del 2027.

MIRA TAMBIÉN Al menos 200 turistas argentinos fueron estafados al haber pagado por un falso alojamiento en la costa de Chile

Como primera parada este 2026, el presidente visitará la provincia, cuyo referente partidario es el diputado Gabriel Bornoroni, aunque por el momento no hay previstas actividades partidarias para la próxima semana.

MIRA TAMBIÉN Milei respaldó a Trump y la captura de Maduro, pero descartó romper relaciones comerciales con China

A principios de diciembre, Javier y Karina Milei se mostraron en el territorio mediterráneo junto a Gonzalo Roca, el abogado electo diputado por la Lista de LLA durante los comicios del 26 de octubre de 2025.