Una explosión ocurrida este viernes al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, dejó al menos tres efectivos heridos y activó un amplio operativo de seguridad. El hecho se registró cerca de las 13.50 en el edificio ubicado sobre avenida Paseo Colón al 500, cuando personal de la fuerza manipulaba una encomienda que había sido recibida hace unos cuatro meses y permanecía bajo resguardo.
Según la reconstrucción preliminar, al abrir el paquete se produjo una detonación que provocó quemaduras en dos agentes, quienes fueron trasladados por el Same al Hospital Argerich. Un tercer efectivo fue asistido en el lugar y otra persona recibió oxígeno por inhalación de humo. De acuerdo con fuentes oficiales, los heridos están fuera de peligro.
Tras la explosión, intervino el Departamento de Explosivos, que estableció un perímetro preventivo y ordenó una evacuación parcial del edificio. En el lugar trabajaban también Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal, que inspeccionaba el subsuelo y otros sectores para descartar la presencia de más artefactos.
Además, se informó que había otras dos encomiendas pendientes de apertura, que fueron aisladas por precaución. Las autoridades continúan investigando el origen y las características del paquete que detonó.