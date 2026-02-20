Explosión en la Escuela de Gendarmería tras abrir un paquete sospechoso El episodio ocurrió este viernes al mediodía en un edificio de la fuerza en el barrio porteño de San Telmo. Intervino el Departamento de Explosivos y evacuaron parcialmente el inmueble

Una explosión ocurrida este viernes al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, dejó al menos tres efectivos heridos y activó un amplio operativo de seguridad. El hecho se registró cerca de las 13.50 en el edificio ubicado sobre avenida Paseo Colón al 500, cuando personal de la fuerza manipulaba una encomienda que había sido recibida hace unos cuatro meses y permanecía bajo resguardo.

Según la reconstrucción preliminar, al abrir el paquete se produjo una detonación que provocó quemaduras en dos agentes, quienes fueron trasladados por el Same al Hospital Argerich. Un tercer efectivo fue asistido en el lugar y otra persona recibió oxígeno por inhalación de humo. De acuerdo con fuentes oficiales, los heridos están fuera de peligro.

Personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, la Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista.

MIRA TAMBIÉN Bullrich aseguró que la bomba en la Escuela de Gendarmería no estuvo ligada con las manifestaciones contra la reforma laboral

Tras la explosión, intervino el Departamento de Explosivos, que estableció un perímetro preventivo y ordenó una evacuación parcial del edificio. En el lugar trabajaban también Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal, que inspeccionaba el subsuelo y otros sectores para descartar la presencia de más artefactos.

Además, se informó que había otras dos encomiendas pendientes de apertura, que fueron aisladas por precaución. Las autoridades continúan investigando el origen y las características del paquete que detonó.