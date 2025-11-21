Bullrich insiste en bajar la edad de imputabilidad y presiona al Congreso para debatir la Ley Penal Juvenil La titular de la cartera de Seguridad y senadora electa renovó su reclamo para que avance la iniciativa que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años

La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, volvió a referirse acerca de que el Congreso avance con el proyecto de Ley Penal Juvenil, una iniciativa que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años.

A través de sus redes sociales, Bullrich afirmó que el proyecto está listo para ser tratado y cuestionó que, en los últimos meses, “pusieron en agenda otras «prioridades» antes que la seguridad de los argentinos”.

La funcionaria remarcó que, una vez que asuma su banca, buscará impulsar la aprobación del proyecto. “Como senadora, en el nuevo Congreso, voy por este objetivo: la vamos a aprobar”, vaticinó.

Las declaraciones fueron la cita a un tuit que se refería a un hecho reciente que involucra a tres menores de José C. Paz y San Miguel que, según detalló, acumulan “27 delitos en 2025”.

Bullrich criticó que estos adolescentes “no son imputables, por lo que la Justicia los libera y siguen cometiendo delitos. El kirchnerismo, como siempre, los defiende”, opinó.

El proyecto que promueve la futura senadora propone un régimen más estricto para menores involucrados en hechos delictivos, con un sistema de penas graduadas y la puesta en marcha de “establecimientos especiales” destinados a jóvenes.