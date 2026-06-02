La senadora nacional Patricia Bullrich tomó distancia de una decisión impulsada por el gobierno de Javier Milei y cuestionó el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya designación para un cargo federal había sido promovida originalmente por el propio Poder Ejecutivo.
A través de una publicación en redes sociales, la legisladora anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto de la medida y aseguró que ya se lo comunicó personalmente al Presidente.
“Ayer hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, expresó Bullrich.
La controversia se originó días atrás, cuando el Gobierno resolvió retirar del Senado el pliego de Michelli, quien aspiraba a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata. La candidata ya había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos y estaba en condiciones de ser tratada en el recinto.
Según trascendió, la decisión estuvo vinculada al parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, quien es su cuñado. El nombre del periodista había cobrado relevancia en los últimos meses por la publicación de investigaciones relacionadas con el caso $LIBRA y con el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El expediente también había generado tensiones dentro del Senado. El presidente de la Comisión de Acuerdos, el oficialista Juan Carlos Pagotto, fue cuestionado por negarse inicialmente a presentar el dictamen pese a contar con las firmas necesarias para habilitar el tratamiento de la candidatura.
La solicitud formal para retirar el pliego fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. De acuerdo con versiones difundidas en ámbitos parlamentarios, la medida respondió a una instrucción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Pese a marcar diferencias en este caso puntual, Bullrich ratificó su respaldo al gobierno libertario. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el presidente Javier Milei”, sostuvo.
La senadora también relativizó el alcance de la discrepancia y aseguró que una diferencia puntual no altera el rumbo general de la gestión. En ese sentido, defendió la posibilidad de debatir internamente dentro del espacio oficialista y reivindicó “el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos”.
“Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, concluyó.