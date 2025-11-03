Buscan derogar los decretos que desregulan la tenencia de armas en la Argentina Desde el bloque de Unión por la Patria advirtieron que las medidas del Gobierno “aumentan la circulación de armas y debilitan la prevención de la violencia”

El bloque de diputados de Unión por la Patria ingresó un proyecto de ley para derogar los decretos del Poder Ejecutivo que desregulan la tenencia y portación de armas en el país. La iniciativa es autoría del legislador Eduardo Valdéz quien advirtió que las disposiciones firmadas por el Gobierno “representan un retroceso en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, y sólo conducen a una sociedad más violenta e injusta”.

El proyecto en concreto apunta a dejar sin efecto los decretos 397/2025, 409/2025 y 445/2025, y se presenta en medio de un clima de preocupación por recientes casos de violencia armada en escuelas, como la detención de un adolescente de 16 años en Capital Federal que planeaba un tiroteo con fusiles y ametralladoras, o el episodio en Mendoza donde una alumna de 14 años llevó un arma a clase y disparó dentro del establecimiento.

El proyecto también propone restablecer el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, creado por la Ley 27.192 para financiar investigaciones, programas comunitarios y campañas de concientización sobre el uso responsable y la reducción de armas de fuego.

“Estamos viendo un proceso preocupante de flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, carabinas y subametralladoras, incluso para uso civil, que contradice las políticas de control y prevención que costó décadas consolidar”, señaló Valdés. “Argentina era en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica, pero el Gobierno está desmantelando los pilares que permitieron este logro”, agregó.

El legislador también cuestionó la decisión de reemplazar la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) –creada en 2015 como organismo autárquico– por el antiguo Registro Nacional de Armas (Renar), dependiente directamente del ministerio de Seguridad. “La pérdida de autarquía implica un control menos independiente y más permeable a decisiones políticas, cuando lo que necesitamos es institucionalidad y prevención, no más armas en la calle”, sostuvo.

Por último, advirtió sobre el impacto social de la desregulación: “Habilitar la circulación de armas de mayor calibre en un mercado con escaso control es una amenaza directa a la seguridad de todos los argentinos. El Estado no puede fomentar la lógica de que cualquiera se arma para protegerse”.

El proyecto lleva las firmas de Victoria Tolosa Paz, Lorena Pokoik, Santiago Cafiero, Hilda Aguirre, Daniel Gollán, Mónica Litza, Roxana Monzón, Eugenia Alianello, Nancy Sand, Jorge Romero, Ernesto Alí, Pablo Todero, Carolina Yutrovic y Martín Aveiro