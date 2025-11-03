Después de cuestionar la designación de Adorni, qué dijo Macri sobre Santilli El expresidente utilizó las redes sociales para referirse al nuevo ministro del Interior, luego de las duras críticas vertidas sobre el reciente ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete.

El expresidente Mauricio Macri utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para respaldar la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. Macri calificó la incorporación como “muy positiva para el Gobierno”.

El líder del PRO expresó su confianza en que Santilli, a quien describió como un “dirigente del PRO de gran experiencia”, podrá “articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos”.

Macri concluyó que esta designación es “una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”.



Las fuertes críticas a la Jefatura de Gabinete

Este respaldo público a Santilli se da en un marco de tensión, luego de que Macri cuestionara la designación del ministro coordinador, Manuel Adorni. El expresidente había lamentado la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.

Macri remarcó que “la salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia“.

El exmandatario había sido invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, donde el tema fue el refuerzo de equipos, pero no lograron ponerse “de acuerdo”.

El expresidente fue taxativo al describir la importancia del rol de Adorni: “El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”.