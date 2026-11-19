Caen las acciones argentinas y el riesgo país superó los 900 puntos El Merval retrocedió un 2%, los ADR se desplomaron hasta un 10% en Wall Street y los bonos en dólares perdieron un 3%. El dólar oficial también marcó un nuevo máximo.

Las acciones y los bonos operaron este jueves con tendencia negativa, en sintonía con los indicadores bursátiles de la región, en una sesión que desde temprano tuvo la expectativa puesta en la salida a cotización del gigante tecnológico Anthropic (+16,8%, a USD 96,98), tras una histórica Oferta Pública Inicial de acciones a través de la cual recaudó 107.000 millones de dólares.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 2% en pesos, en los 80.831 puntos.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 3% en promedio, con desplomes de hasta 4%, como el caso de del AL41D, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó 81 para la Argentina, en los 931 puntos básicos.

Mientras que el Dow Jones de Wall Street bajó 2,2% y el panel tecnológico Nasdaq, un 2,3%, entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York abundaron las bajas. Entre los valores más representativos, YPF cayó 5,1% (a USD 33,28, piso desde el 7 de enero de 2026), Grupo Galicia perdió 6,2% (a USD 26,06, piso desde marzo de 2024), Pampa Energía resignó 0,6%, Mercado Libre restó 4,8% y Vista Energy cayó 3,3 por ciento. Las mayores bajas fueron para Banco Supervielle (-10,4%) y Bioceres (-9%).

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En la ronda cambiaria, el dólar mayorista subió 5,50 pesos o 0,4%, a un récord nominal en los 1.565 pesos, ante una lenta y consistente cobertura en divisas de cara a un previsto tenso 2027 en el ámbito interno y tensiones geopolíticas internacionales.

El próximo año habrá elecciones presidenciales en la Argentina y es habitual que la demanda de dólares crezca exponencialmente como resguardo ante la incertidumbre que genera el resultado de las urnas.

Hasta finales del 2027 el Gobierno libertario de Javier Milei, quien ya dijo que irá por la reelección, afronta compromisos de deuda por algo más de 25.000 millones de dólares, otro condicionante para el tipo de cambio, aunque desde el oficialismo se le quite trascendencia.

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“El ‘roleo’ (renovación) está asegurado, los pagos de deuda hasta el 2027 están asegurados”, afirmó Milei durante una entrevista televisiva, y expresó que “los rumores de que voy a devaluar es una tontería”.

El mandatario se comprometió a sostener el superávit fiscal, junto a un abultado beneficio en la balanza comercial, con la idea de seguir absorbiendo dólares a favor del Banco Central y de controlar la inflación, para darle sustento a una marcha lenta aún de la economía con altos niveles de pobreza.

Milei busca eliminar las elecciones primarias para el año entrante (PASO), como estrategia para competir ante el peronismo, aunque esta decisión debe pasar por el Congreso donde el oficialismo tiene minorías.

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“El oficialismo consiguió el dictamen para suspender las PASO de 2027 después de retirar las listas colectoras del proyecto. Ese era el principal reclamo de los bloques dialoguistas y también generaba diferencias dentro del Gobierno”, remarcó el agente de liquidación y compensación Cohen.

La intención es llevar este dictamen al recinto del Senado el jueves de la semana entrante.

Mientras tanto, China publicó el jueves una “declaración de paz” que, según dijo, habían acordado su presidente, Xi Jinping, y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, en su reunión trilateral sin precedentes, en la que afirmaron que las guerras nucleares son inútiles y nunca deberían librarse.

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“Hay un mejor tono en los mercados: el encuentro de Trump, Xi Jinping y Putin genera expectativas sobre el inicio de la resolución de algunos de los conflictos globales vigentes. Además, la fuerte demanda en el IPO (colocación) de Anthropic reaviva cierto entusiasmo por la ‘IA’”, sostuvo Quantum Finanzas.

En tanto, los precios del crudo subían tras las caídas de la víspera, ya que las preocupaciones sobre el suministro procedente de Oriente Medio -a raíz de los ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz- contrarrestaban las expectativas de un excedente en el mercado.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte ganaron un 0,7%, a USD 92,63 el barril para enero.

Aunque sigue habiendo incertidumbre sobre si los precios del petróleo experimentarán otro repunte o descenderán, cabe señalar que el Brent no ha sido capaz de mantenerse por debajo de los 90 dólares el barril, según señaló a Reuters John Evans, analista de PVM Associates.

“Hay pocas posibilidades de que la reunión trilateral de Shenzhen logre una solución tanto para la guerra de Ucrania como para el conflicto con Irán, pero, en el improbable caso de que se consiga algo, abrir nuevas posiciones largas en el entorno actual no parece del todo atractivo”, afirmó.