Caen los bonos y el riesgo país sigue encima de los 1000 puntos tras la última restricción al dólar del BCRA El tipo de cambio oficial cerró a $1380 en el Banco Nación y las acciones operan mixtas. Es la primera reacción del mercado financiero después de que el organismo dispusiera que aquellos que compren al oficial no podrán operar el MEP durante 90 días.

Caen los bonos y el riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos tras la última restricción al dólar impuesta por el Banco Central, que estableció que aquellos que compren dólar oficial no podrán vende esos billetes en el dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días.

Este lunes, el dólar oficial subió $30 en relación con el cierre del viernes y terminó a $1380 en el Banco Nación, mientras que el mayorista se ubicó en $1360. En tanto, el MEP opera a $1451,21 y el CCL está en $1489,52. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio mayorista y los financieros ronda el 7%.

Por su parte, pasadas las 15, los bonos mostraban números rojos que llegaron hasta 1,9%. Además, el riesgo país se ubica en 1094 puntos, 36 puntos por encima del valor de cierre del viernes.

Las acciones de las empresas argentinas que operan en Wall Street operan mixtas. Por ejemplo, Globant aumentaba 3,6%; Irsa crecía 2,4% y Mercado Libre, 1,9%. En contrapartida, Central Puerto perdía 2,9%; Edenor caía 1,6% e YPF bajaba 1,5%.

Esta es la primera reacción del mercado financiero después de que el viernes pasado, el Banco Central publicó una disposición que establece que las personas que compren dólar oficial no podrán vender esos billetes en el dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días.

La intención oficial fue cortar con un arbitraje (“rulo”, en la jerga financiera) que hacían personas que compraban dólares en los bancos y los vendían en el mercado financiero para hacer una ganancia gracias a la diferencia entre la cotización oficial y la del MEP y contado con liquidación.

El Gobierno detectó que había personas que compraban dólares más baratos en el oficial y vendían más caro en el financiero. La transacción se repetía una y otra vez. Por eso, el BCRA decidió salir a cortar esa posibilidad con el regreso de la restricción cruzada.

El objetivo buscado es disminuir la demanda de dólares en el mercado oficial y preservar las reservas del BCRA. En la misma línea, el Gobierno da cuenta de su intención de hacerse de los dólares que están liquidando los exportadores y retenerlos.

