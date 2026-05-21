Cambios en los recibos de sueldo para empleadas domésticas: desde ahora serán 100% digitales La medida fue oficializada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y alcanza a más de 600 mil relaciones laborales de casas particulares. Cómo funcionará el nuevo sistema y qué deberán hacer empleadores y trabajadoras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) implementó un nuevo sistema de recibos de sueldo digitales para trabajadoras de casas particulares. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y alcanzará a más de 600 mil relaciones laborales en todo el país.

A partir de ahora, los empleadores deberán emitir los recibos de sueldo únicamente de manera electrónica a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, eliminando así el uso del papel.

Según explicó el organismo, el objetivo es simplificar trámites, reducir errores formales y avanzar en la digitalización de las relaciones laborales dentro de uno de los sectores con mayores niveles de informalidad.

Con el nuevo esquema, las trabajadoras podrán acceder a sus recibos desde la opción “Mis trabajos”, ingresando con clave fiscal al sistema. Allí tendrán disponible el documento para visualizarlo, descargarlo y compartirlo electrónicamente.

Por su parte, los empleadores podrán verificar si el recibo fue abierto por la trabajadora a través de una nueva función denominada “Fecha de lectura”, que quedará registrada dentro de la plataforma.

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Desde Arca señalaron además que el nuevo formato incorpora herramientas de autenticidad, integridad y trazabilidad documental, lo que le otorga validez formal al recibo electrónico y facilita la prueba digital ante eventuales conflictos laborales.

La modificación se da en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y convierte al recibo digital en un instrumento obligatorio para quienes empleen personal de casas particulares.

Para utilizar el sistema será necesario contar con acceso mediante clave fiscal dentro del Registro Especial de Casas Particulares. Más información sobre requisitos y funcionamiento puede encontrarse en el micrositio oficial de Arca para el sector.