Caos, disparos y piedrazos tras el vuelco de un camión cargado con carne El accidente ocurrió en un acceso a la ciudad de Mendoza y derivó en un descontrol. Vecinos intentaron llevarse la mercadería, la Policía respondió con disparos al aire y el tránsito quedó paralizado durante horas

Un camión repleto de carne vacuna volcó este lunes en una ruta de acceso a la ciudad de Mendoza y desató un verdadero caos. Cientos de personas se acercaron para intentar llevarse la mercadería y la policía intervino con disparos al aire para dispersar a la multitud.

El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana, en plena hora pico, cuando el vehículo perdió el control y cayó desde un puente hacia una calle lateral. La carga quedó esparcida en el asfalto y rápidamente comenzaron a llegar vecinos de la zona para intentar apropiarse de los cortes de carne.

La tensión escaló cuando los efectivos policiales montaron un operativo para impedir el saqueo. Ante los piedrazos lanzados por algunos de los presentes, los uniformados respondieron con disparos al aire para dispersar a la gente y evitar que se acercaran al camión.

El tránsito en la zona quedó totalmente colapsado. No solo por el vuelco y la presencia del vehículo atravesado, sino también por los cortes de calles que dispuso la Policía para contener la situación.

El camión minutos después del siniestro y los vecinos que se acercaban. (Diario Uno)

El dueño de la mercadería llegó poco después con otro vehículo para retirar la carga y, tras varias horas de tensión, la situación se fue normalizando.