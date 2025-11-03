Caputo designó a Alejandro Lew como secretario de Finanzas El flamante funcionario ya había sido director y vicepresidente 2° del BCRA. Ocupará el puesto que hasta la semana pasada ejercía Pablo Quirno

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que Alejandro Lew se sumará al equipo económico como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno.

“Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas”, señaló caputo en una publicación en la red social X.

Agregó que “Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!”.

Lew reemplazará a Pablo Quirno, quien dejó su cargo en las últimas semanas y fue designado ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El nuevo funcionario del Ministerio de Economía es económico graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el pasado, fue Chief Financial Officer (CFO) de YPF, cargo que ejerció desde junio del 2020 hasta finales de noviembre del 2023. Su desplazamiento de la petrolera estatal se dio luego de haber sido acusado como el responsable del faltante de nafta previo al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Lew, además, fue CEO de la compañía 360 Energy Group y se desempeñó como CFO en Genneia. También suma experiencia como director gerente de HSBC Argentina y vicepresidente de Mercados Locales en JP Morgan.

