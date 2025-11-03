Pablo Quirno recibió a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EE.UU. en la Argentina La llegada del representante norteamericano marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, en un momento de alto entendimiento político entre Javier Milei y Donald Trump

El canciller Pablo Quirno recibió este lunes las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador designado de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio San Martín y fue presentado por la Cancillería como un gesto de continuidad en el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

“¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus redes oficiales, en un mensaje que resume el tono político de esta nueva etapa.

La designación de Lamelas, que llega en reemplazo de Mark Stanley, se inscribe en un contexto de coincidencias ideológicas entre ambos gobiernos y de un alineamiento diplomático inédito en los últimos años. Desde la asunción de Milei, Washington y Buenos Aires consolidaron un canal de diálogo directo, basado en afinidades personales y en una agenda económica centrada en la cooperación energética, las inversiones y la seguridad.

Para la administración libertaria, la llegada del nuevo embajador representa un respaldo político y una señal de confianza internacional. En Cancillería aseguran que el vínculo bilateral atraviesa “su mejor momento en décadas” y que existen conversaciones abiertas para ampliar los acuerdos de cooperación tecnológica y de defensa.

Lamelas, diplomático de carrera con experiencia en América Latina, llega a Buenos Aires en un momento de consolidación del eje Milei-Trump, que funciona más como un entendimiento político que como una alianza formal. La sintonía personal entre ambos mandatarios fue decisiva para acelerar las designaciones y para dar un perfil político al vínculo que antes se mantenía en el terreno estrictamente institucional.

En el Palacio San Martín destacaron además la “agenda común de libertad y desarrollo” que guía la relación con Washington. En los próximos días, se espera que el embajador Lamelas mantenga reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y con representantes del sector energético, dos áreas prioritarias para la cooperación bilateral.

El Gobierno argentino considera que la relación con Estados Unidos es estratégica para consolidar inversiones y sostener el plan de estabilización económica. En ese esquema, la diplomacia deja de ser una herramienta periférica y pasa a ocupar un rol central en la narrativa oficial de “apertura al mundo”.

La bienvenida al nuevo embajador, cuidadosamente difundida por Cancillería, no sólo marca el inicio formal de una misión diplomática: también funciona como una foto política de época. Argentina apuesta a profundizar su alineamiento con Washington mientras redefine sus alianzas regionales, en un tablero internacional que se mueve al ritmo de Milei y Trump.

