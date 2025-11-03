Confirman la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio de Córdoba La Justicia determinó que el acusado seguirá detenido mientras continúa la investigación por el asesinato de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio. La medida fue dictada por la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar y se fundamenta en la presunta premeditación y gravedad de los hechos.

La Justicia de Córdoba resolvió este lunes que Pablo Laurta continúe detenido por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y de su exsuegra, Mariel Zamudio (54). El acusado seguirá con prisión preventiva mientras continúa la investigación por doble el crimen.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la medida fue adoptada por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, quien ratificó la prisión preventiva de Pablo Rodríguez Laurta.

El hombre está imputado como presunto autor de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de Giardina, y de homicidio calificado por alevosía y violencia de género en perjuicio de Zamudio, madre de la joven.

Además, se le atribuye el delito de violación de domicilio.

Rodríguez Laurta continúa alojado en la cárcel de Cruz del Eje, mientras la causa avanza con nuevas pruebas y testimonios que apuntan a un ataque premeditado.

Hasta el momento, Laurta no habló ante la Justicia sobre los asesinatos, pero sí se expresó ante la prensa con frases que apuntaban contra la víctima.