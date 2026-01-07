Caputo estalló en polémica por la deuda: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie” El ministro de Economía publicó un posteo descartando estar generando nuevo endeudamiento por el préstamo de seis bancos internacionales para el pago a bonistas. En un mensaje al kirchnerismo expresó: “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit”

El ministro de Economía argentino, Luis Toto Caputo, reaccionó este miércoles a una tendencia en redes sociales que bajo el título de “Más deuda” lo responsabilizaba por “endeudar nuevamente al país con un préstamo de 3.000 millones de dólares”. El funcionario dedicó unas palabras al tema y su posteo fue republicado por el presidente Javier Milei quien aseguró que se trató de una “masterclass”.

La tendencia en la red social X se generó por las críticas al préstamo de seis bancos internacionales al Banco Central: serán 3 mil millones de dólares para que Argentina pueda hacer frente al pago a bonistas de deuda privados de 4.200 millones de dólares el viernes. El crédito Repo es a un plazo de un año, con una tasa del 7,4%.

Con esa noticia, Caputo negó estar endeudando al país.

“Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo! Este Gobierno terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones.

Hoy tomamos 3 mil millones, para cancelar 4,300 millones”, escribió Caputo en su cuenta de X.

Además, dijo que la gestión de Javier Milei y de él en Economía “cancelan deuda”.

“Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga. Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron). Besos para todos y sigan participando”, concluyó el ministro.

MIRA TAMBIÉN La Patagonia: incendios intencionales dejaron más de 3 mil evacuados y llamas incontrolables